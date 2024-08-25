В субботу вечером немецкая полиция арестовала подозреваемого в нападении с ножом, произошедшем накануне в центре города Золинген. Об этом сообщил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль в интервью телеканалу ARD.

«Мы только что арестовали настоящего подозреваемого, сейчас его допрашивает полиция, мы получим более четкую информацию после допроса», — заявил Ройль.

По информации газеты Bild, подозреваемый подошел в субботу около 23:00 по местному времени к полицейским и сказал: «Я тот, кого вы ищете».

По данным журнала Der Spiegel, подозреваемым является 26-летний сирийский иммигрант, прибывший в Германию в 2022 году. До сих пор он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сообщается, что подозреваемый добровольно сдался полиции, его одежда была грязной и покрытой кровью.

До того как мужчина сдался, полиция задержала в приюте для беженцев 15-летнего гражданина Кыргызстана. Сейчас выясняется его роль в случившемся.

Нападение произошло в пятницу вечером во время музыкального фестиваля. В результате инцидента три человека погибли и восемь получили ранения.

Террористическая группировка ДАЕШ взяла на себя ответственность за нападение, однако немецкие власти пока не подтверждают эту информацию, ссылаясь на продолжающееся расследование.