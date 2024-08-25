Посольство РФ в Париже немедленно приступило к работе по ситуации с задержанием Павла Дурова, основателя Telegram, во Франции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Как сообщили в МИД РФ, дипломаты предпринимают шаги для прояснения обстоятельств, несмотря на отсутствие обращения от представителей бизнесмена.

Захарова напомнила о прошлых претензиях к Telegram в России, связанных с «законом Яровой», и о реакции западных неправительственных организаций на решение российского суда заблокировать Telegram.

«Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиваться освобождения Дурова, предполагая политический характер задержания.

Ситуация с задержанием Дурова получила широкую огласку. Миллиардер Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой первой поправки» к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Американский журналист Такер Карлсон охарактеризовал задержание как «живое предупреждение» владельцам платформ, отказывающимся от цензуры.

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Французские власти подозревают его в причастности к преступлениям из-за недостаточной модерации в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами.