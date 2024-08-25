Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток в субботу. Цель поездки - обсудить способы предотвращения эскалации напряженности в регионе.

«В то же время, когда я разговариваю со своими коллегами, мы обсуждаем, что мы можем сделать для сдерживания любой более широкой эскалации и обеспечения того, чтобы мы предприняли все необходимые шаги для предотвращения <...> полномасштабного конфликта», — заявил Браун (цитата по Reuters).

Браун начал свое турне с Иордании и сообщил, что в ближайшие дни также посетит Египет и Израиль, чтобы услышать мнения военных лидеров региона. Визит совпал с резким обострением ситуации между Израилем и «Хезболлой» и безуспешными переговорами при посредничестве США между Израилем и ХАМАС.

В воскресенье утром Израиль нанес серию авиаударов по южному Ливану, заявив о превентивных мерах против «Хезболлы». В ответ вооруженное движение сообщило о запуске сотен ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве мести за недавнее убийство одного из своих командиров.

На фоне этих событий США усиливают военное присутствие в регионе, направив авианосную группу «Авраам Линкольн», эскадрилью F-22 Raptor и подводную лодку с крылатыми ракетами.

Напряженность в регионе резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель. Браун подчеркнул важность защиты американских сил в регионе и намерение обсудить с израильским коллегой возможные сценарии развития ситуации.

Тревожные события на Ближнем Востоке разворачиваются неразрывно со смертоносным вторжением Израиля в сектор Газа. По данным местных органов здравоохранения, в результате нападения погибло более 40 334 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 93 356 получили ранения. Ситуация остается крайне напряженной, с угрозой дальнейшей эскалации в регионе.