25 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Участники дискуссии на премьере фильма TRT «Священная оккупация» выступили против Израиля
Настоящее лицо Израиля — это экстремисты, которых разоблачает документальный фильм «Священная оккупация», которые являются террористами, ничем не отличающимися от ДАЕШ, заявили участники дискуссии на премьере документального фильма TRT. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #медик #восстановление #палестинец #медбрат
Участники дискуссии на премьере фильма TRT «Священная оккупация» выступили против Израиля / Others
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