ПОЛИТИКА
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Израиль нанес авиаудары по Ливану якобы из-за угрозы со стороны «Хезболлы»
Израильские самолеты нанесли удары по Ливану после того, как военные заявили, что «Хезболла» якобы готовится запустить ракеты и снаряды по Израилю. По данным государственного информационного агентства Ливана, в результате атак погиб один человек.Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель. #Ливан #Хезболла #Израиль #Палестина #Газа #атака #удар #авиаудар #БлижнийВосток
Израиль нанес авиаудары по Ливану якобы из-за угрозы со стороны «Хезболлы» / Others
25 августа 2024 г.
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