Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции, вспомнив их давний разговор. Медведев рассказал, что предупреждал Дурова о последствиях отказа сотрудничать с властями.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что Дуров допустил ошибку, покинув Россию и получив гражданство других стран. Он подчеркнул, что для «общих врагов» Дуров остается русским, а значит «непредсказуемым и опасным».

Напомним, что Дуров покинул Россию в 2014 году после конфликта вокруг «Вконтакте». Он имеет гражданство ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис. Telegram, основанный Дуровым, неоднократно подвергался критике за отказ сотрудничать с властями разных стран.

Задержание Дурова произошло в аэропорту Ле-Бурже. Французские власти подозревают его в соучастии в незаконной деятельности через Telegram из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.