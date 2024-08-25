Журналист команды агентства Reuters пропал без вести, и еще двое были госпитализированы после удара по гостинице в Краматорске на востоке Украины. Пострадала также польская журналистка, проезжавшая мимо отеля в момент обстрела.

Отель «Сапфир», где остановилась съемочная группа из шести человек, подвергся бомбардировке в субботу.

«Один из наших коллег пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения», - говорится в сообщении новостного агентства.

«Трое других коллег были найдены. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями Краматорска и оказываем поддержку нашим коллегам и их семьям. Мы сообщим, когда у нас будет больше информации», - добавили представители Reuters.

Губернатор Донецкой области Вадим Филашкин в воскресенье утром сообщил в своем телеграм-канале, что «россияне ударили по Краматорску», и что два журналиста были ранены, а один пропал без вести в результате удара по гостинице.

«На месте работают представители власти, полиции и спасатели. Расчистка завалов и спасательные операции продолжаются», - сказал он.

Филашкин добавил, что пострадавшие журналисты — граждане США, Украины и Германии. Под завалами может находиться журналист и Великобритании.

Позже стало известно, что в результате обстрела была ранена также журналистка из Польши Моника Андрушевская. Она опубликовала в соцсетях фото своего автомобиля, разбитого в результате ракетного удара, где на передних сидениях видны осколки разбитых стекол и следы крови. Андрушевская отметила, что проезжала мимо места, где случился авиаудар.

«Моя первая личная кровь, пролитая за Украину – как раз на День Независимости. После 10 лет войны. Искандер рядом со мной... Ты просто ездишь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы российские войска попытались тебя убить» – написала она в соцсетях.

Министерство обороны РФ пока не комментировало эти сообщения.

Генеральная прокуратура Украины в своем заявлении сообщила, что начала «досудебное расследование» по факту удара, который, по ее словам, произошел в 22:35 по местному времени в субботу, 24 августа.

«Российские войска нанесли удар по городу Краматорску, вероятно, ракетой «Искандер-М», - говорится в сообщении.