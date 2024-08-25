Киев просит Лондон разрешить использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по целям в глубине территории РФ, чтобы заставить Россию пойти на переговоры о прекращении огня.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Украины.

Один из собеседников издания отметил, что Украине удастся принудить РФ к переговорам только когда в Кремле поймут, что ВСУ способны «угрожать Москве и Санкт-Петербургу». Удары британскими дальнобойными ракетами вглубь российских пределов должны наглядно показать Москве, что объектам военного назначения вблизи столицы угрожают украинские авиаудары, сообщили другие источники.

При этом собеседники издания отметили, что не исключают высоких рисков, которые несет подобная стратегия. Некоторые из них сказали также, что в Вашингтоне относятся к этой идее со скепсисом.

В начале месяца украинский президент Владимир Зеленский поручил добиться от западных союзников разрешения на удары их оружием по целям в РФ, находящихся далеко от линии фронта. Об этом сообщалось на фоне украинской операции в Курской области.

Тогда же издание The Telegraph со ссылкой на собеседника из канцелярии главы правительства Великобритании написало, что Киеву не удалось получить санкцию Лондона на использование ракет Storm Shadow во время наступления под Курском.

Газета обратила внимание, что такое разрешение Украине должны дать не только в Лондоне, но и в Париже. Storm Shadow или SCALP-EG, как ее называют во Франции, является совместной разработкой двух стран.

Украина обращалась с аналогичной просьбой и в Вашингтон — по поводу использования в Курской области ракет ATACMS. Однако пока положительного сторона также просила Вашингтон разрешить применять ракеты ATACMS во время наступления в Курской области, но положительного ответа на эту просьбу Киев пока не получил.