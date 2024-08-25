Османский военный оркестр принимает участие в музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве

Турецкий исторический музыкальный ансамбль «Мехтер» из Бурсы принял участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. Музыканты в одежде османских янычар прошли боевым маршем по Красной площади во время церемонии открытия. В этом году с 23 августа по 1 сентября в российской столице проходит 16-ый по счету фестиваль «Спасская башня».«Мехтер» — это музыкальный коллектив, который ещё во времена Османской империи был частью янычарского полка и исполнял военную и национальную музыку. Среди музыкальных инструментов, используемых коллективом, зурна (деревянный духовой инструмент), наккаре (маленькие литавры), а также большие барабаны кьос. #Россия #Москва #СпасскаяБашня #Мехтер #янычары #музыканты #культура #Турция #османы