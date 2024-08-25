ТУРЦИЯ
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Министр Фидан поздравил иранского коллегу с новым постом
Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор и обсудили региональную обстановку
Министр Фидан поздравил иранского коллегу с новым постом
Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор и обсудили региональную обстановку / Others
25 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим недавно назначенным иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщили дипломатические источники, передает агентство «Анадолу».

Министр Фидан поздравил Арагчи с новой должностью и пожелал успехов на новом посту. Министры обсудили ситуацию в Газе и события в регионе.

Арагчи, занимавший пост заместителя главы МИД в правительстве Хасана Рухани, сменил на этом посту Хоссейна Абдоллахиана, который погиб в авиакатастрофе 19 мая. 11 августа президент Масуд Пезешкиан выдвинул Арагчи в качестве своего министра иностранных дел. После получения вотума доверия от парламента 21 августа он был назначен главой иранской дипломатии.

Арагчи в пятницу сообщил своим французским и британским коллегам, что его страна не хочет расширения войны в регионе, но оставляет за собой право ответить на убийство Израилем Хании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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