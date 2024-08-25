Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим недавно назначенным иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщили дипломатические источники, передает агентство «Анадолу».

Министр Фидан поздравил Арагчи с новой должностью и пожелал успехов на новом посту. Министры обсудили ситуацию в Газе и события в регионе.

Арагчи, занимавший пост заместителя главы МИД в правительстве Хасана Рухани, сменил на этом посту Хоссейна Абдоллахиана, который погиб в авиакатастрофе 19 мая. 11 августа президент Масуд Пезешкиан выдвинул Арагчи в качестве своего министра иностранных дел. После получения вотума доверия от парламента 21 августа он был назначен главой иранской дипломатии.

Арагчи в пятницу сообщил своим французским и британским коллегам, что его страна не хочет расширения войны в регионе, но оставляет за собой право ответить на убийство Израилем Хании.