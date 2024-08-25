Журналист осудил предвзятое освещение палестинцев в СМИ

Каждый раз, когда они использовали слово «Палестина» или «палестинец», они использовали слово «террорист», рассказал о работе западных СМИ журналист Роберт Мартин на премьере документального фильма TRT World «Священная оккупация». Австралиец отправился путешествовать в Палестину в поисках истины после того, как потерял веру в ведущие СМИ. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #журналист #австралиец #СМИ #Мартин