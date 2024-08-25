ПОЛИТИКА
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Журналист осудил предвзятое освещение палестинцев в СМИ
Каждый раз, когда они использовали слово «Палестина» или «палестинец», они использовали слово «террорист», рассказал о работе западных СМИ журналист Роберт Мартин на премьере документального фильма TRT World «Священная оккупация». Австралиец отправился путешествовать в Палестину в поисках истины после того, как потерял веру в ведущие СМИ. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #журналист #австралиец #СМИ #Мартин
Журналист осудил предвзятое освещение палестинцев в СМИ / Others
25 августа 2024 г.
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