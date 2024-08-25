Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию в сирийском городе Камышлы, в результате которой был нейтрализован Абдульхамит Капар, известный под кодовым именем Текин Гуйи. Капар занимал пост так называемого генерального ответственного за учреждения PKK.

По данным MİT, Капар был одним из ключевых лидеров военного крыла PKK в Сирии. Он координировал работу различных подразделений организации, включая финансовое, логистическое, интернациональное, курьерское, промышленное, а также контролировал тюрьмы и строительство туннелей.

Особую важность для турецких спецслужб представлял тот факт, что Капар был организатором теракта 15 мая 1992 года в провинции Ширнак. Тогда в результате нападения на жандармский пост Ташделен шехидами стали 26 турецких военнослужащих, еще двое были похищены.

«Кровь наших солдат не осталась неотмщенной», — заявили в MİT после успешного завершения операции.

Абдульхамит Капар находился в «зеленой» категории списка разыскиваемых террористов Турции. Он присоединился к PKK в 1992 году и за 32 года прошел путь от рядового боевика до высокопоставленного лидера террористической группировки. Капар действовал в Ираке и Сирии, занимая различные руководящие посты в структуре организации.

В 2021 году Капар сумел избежать нейтрализации во время операции MİT в сирийском городе Дерик. После этого он попытался скрыться, однако турецкие спецслужбы продолжили его преследование. В результате длительной слежки было установлено его местонахождение в Камышлы, что позволило провести успешную нейтрализацию.

Эта операция стала очередным ударом по руководящему составу PKK и демонстрацией возможностей турецкой разведки по проведению точечных ликвидаций за пределами страны.