Владелец и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров должен предстать перед судом в воскресенье после ареста в парижском аэропорту. Французские СМИ сообщают, что его обвиняют в правонарушениях, связанных с недостаточной, по мнению властей Франции, модерации платформы и отказа сотрудничать с государством.

Французские официальные лица до сих пор никак не прокомментировали арест Дурова. Прокуратура Парижа отказалась от комментария для AFP.

Дуров прибыл во Францию из Баку, сообщил собеседник французского новостного агентства AFP, близкий к ситуации. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что Дуров и президент РФ Владимир Путин находились в Баку в одни и те же дни. По предположениям некоторых телеграм-каналов, между Путиным и владельцем Telegram планировалась встреча в Азербайджане, однако она якобы так и не состоялась.

Французское управление OFMIN, занимающееся предотвращением насилия в отношении несовершеннолетних, как сообщается, выдало ордер на арест Дурова в рамках предварительного расследования. Бизнесмену могут вменять мошенничество, торговлю наркотиками, кибербуллинг, организованную преступность и содействие терроризму, сообщил один из источников AFP. Дурова обвиняют в том, что он не принял мер по пресечению использования своей платформы в преступных целях.

В российском МИД заявили, что потребовали предоставить дипломатам доступ к Дурову, но не получили ответа от Франции.

Российское агентство ТАСС сообщило, что получило ответ от парижской прокуратуры. Там заявили, что заявление с подробностями относительно дела Дурова будет обнародовано в понедельник, 26 августа.