Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в противоречие с собственной командой переговорщиков по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Основным камнем преткновения стал вопрос контроля над Филадельфийским коридором на границе с Египтом и коридором Нецарим, пересекающим сектора Газа.

Нетаньяху настаивает на сохранении израильского контроля над этими территориями, аргументируя это необходимостью предотвращения контрабанды оружия и передвижения бойцов ХАМАС. Несмотря на давление со стороны собственной переговорной группы, премьер-министр отказывается идти на значительные уступки.

«Премьер-министр настаивает на том, что эта ситуация будет продолжаться, вопреки давлению со стороны некоторых элементов в переговорной группе, которые готовы уйти оттуда», - сообщил Reuters источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника, Нетаньяху согласился сдвинуть одну позицию в Филадельфийском коридоре на несколько сотен метров, но хочет сохранить общий контроль над коридором.

Позиция Нетаньяху вызвала критику не только внутри переговорной команды, но и со стороны семей израильских пленных, удерживаемых в Газе. Они обвиняют премьер-министра в препятствовании достижению соглашения ради собственных политических амбиций.

На фоне продолжающегося вторжения Израиля в сектор Газа, унесшего жизни более 40 000 палестинцев, международное сообщество усиливает давление на Израиль с целью прекращения боевых действий. Однако Нетаньяху, поддерживаемый жесткой линией своего кабинета и стремлением улучшить свои рейтинги, продолжает настаивать на стремлении к «полной победе над ХАМАС».

Ситуация остается неопределенной, а переговоры - в тупике из-за непримиримой позиции израильского премьер-министра по ключевым вопросам контроля над стратегически важными коридорами в секторе Газа.