Взрывы на складе боеприпасов под Воронежем продолжались более суток. Это следует из сообщений местных властей.

Там же добавили, что свои дома в Острогожске, где происходила детонация, покинули более 600 человек.

Въезд в ряд окрестных населенных пунктов был запрещен из-за режима ЧС.

Взрывы в Острогожске начались после ударов украинских БПЛА по складу с боеприпасами. В результате авиаудара пострадали двое, один из них - в тяжелом состоянии, о чем сообщал губернатор Воронежской области.

Издание Astra писало, что в Острогожске расположен также автобронетанковый учебный центр Минобороны.