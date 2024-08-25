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Склад под Воронежем взрывался более 24 часов
Согласно сообщениям властей Воронежской области, детонация на складе с боеприпасами продолжалась более суток
Склад под Воронежем взрывался более 24 часов
Фото: скриншоты / Others
25 августа 2024 г.

Взрывы на складе боеприпасов под Воронежем продолжались более суток. Это следует из сообщений местных властей.

Там же добавили, что свои дома в Острогожске, где происходила детонация, покинули более 600 человек.

Въезд в ряд окрестных населенных пунктов был запрещен из-за режима ЧС.

Взрывы в Острогожске начались после ударов украинских БПЛА по складу с боеприпасами. В результате авиаудара пострадали двое, один из них - в тяжелом состоянии, о чем сообщал губернатор Воронежской области.

Издание Astra писало, что в Острогожске расположен также автобронетанковый учебный центр Минобороны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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