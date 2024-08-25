Президент Украины Владимир Зеленский призвал Индию прекратить импорт нефти из России и добавил, что Дели имеет влияние на российскую экономику. Об этом заявил президент Украины представителям индийских СМИ.

«Вы большая страна с большим населением. Кроме того, вы имеете влияние на российскую экономику, и сегодня это так. Ведь многие экспортные возможности для России сейчас закрыты, а Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром, и, конечно, сегодня это помогает российской армии. Я думаю, что индийское правительство, конечно, понимает это, и мы, конечно, будем рады работать над альтернативными путями», - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня российская экономика работает на войну.

«Приоритет для его (президента РФ Владимира Путина - прим. ред.) экономики установлен на войну, и если миллиарды приходят, <…> то это, конечно, ему помогает», - сказал Зеленский.

Поэтому, подчеркнул он, Путин должен почувствовать, что война - это очень дорогая и затратная вещь.

«И его общество должно это почувствовать. Если его общество это почувствует, то это подтолкнет его к миру. <…> Если вы прекратите импорт нефти, то Путин столкнется с огромными проблемами», - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский охарактеризовал свои встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди как очень хорошие.

«Это была очень хорошая встреча, историческая встреча. Это хорошее начало для практических шагов... Мы решили, что на правительственном уровне будет принят ряд мер, и уже есть очень конкретные меры», - сказал Зеленский.