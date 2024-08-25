Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о значительных позитивных изменениях в восточных и юго-восточных провинциях страны. Выступая на церемонии открытия государственных и частных инвестиционных проектов в Битлисе, глава государства отметил, что эти регионы освобождаются от влияния терроризма и раскрывают свой потенциал.

«По мере того как темная тень терроризма рассеивается в наших восточных и юго-восточных провинциях, раскрывается потенциал наших городов, который годами оставался нереализованным», — заявил президент.

«Еще вчера гора Габар была оплотом терроризма; сегодня мы добываем там крупные запасы нефти», — привел конкретный пример такого прогресса Эрдоган.

Президент подчеркнул, что эра, когда политика и общество находились под влиянием терроризма, осталась в прошлом. Он также отметил, что маргинализация людей по этническим, религиозным или языковым признакам больше не является частью современной Турции.

Заявления Эрдогана отражают общую тенденцию возрождения некоторых восточных и юго-восточных регионов страны. По мере улучшения ситуации с безопасностью, эти области демонстрируют значительный экономический рост и развитие.