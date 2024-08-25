Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Курскую АЭС в России из-за рисков безопасности, связанных с продолжающимся вторжением Украины.

Россия уже начала укреплять оборону АЭС, которая расположена примерно в 60 км к северу от подконтрольного Киеву российского города Суджа.

Гросси заявил, что он очень серьезно относится к риску того, что атомный объект может быть поврежден во время военных действий в Курской области. Он отметил, что Курская АЭС находится «технически в пределах артиллерийской дальности» от украинских позиций.

«И поскольку там идут боевые действия, я очень обеспокоен», - добавил он.

Глава МАГАТЭ заявил, что посетит электростанцию на следующей неделе, чтобы получить от ее руководителей информацию о том, не подвергалась ли она уже обстрелу. Киев отверг обвинения России в планировании атаки на атомную станцию.

Гросси добавил, что он также хочет оценить внешнее электроснабжение и маршруты к станции.

Ранее Россия заявила, что Украина планирует атаковать Курскую АЭС, а также оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине.

«Мы официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможностей для осуществления подобных действий», - заявил 16 августа пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится под контролем российских военных с марта 2022 года. Киев неоднократно обвинял РФ в использовании станции для ядерного шантажа и угрозе ее безопасности.

11 августа Киев заявил, что российские войска подожгли «большое количество автомобильных шин в градирнях» на АЭС, чтобы «посеять панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища».

В МАГАТЭ по итогам проверки заявили тогда, что ядерная безопасность на Запорожской электростанции не пострадала.