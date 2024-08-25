В МИД Украины заявили, что в районе белорусско-украинской границы под предлогом военных учений собралось большое количество военнослужащих и техники. В том же районе, как утверждает украинское ведомство, были замечены бывшие военнослужащие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«По данным украинских спецслужб, Вооруженные силы Республики Беларусь под предлогом военной подготовки собирают у северной границы Украины в Гомельской области большое количество военнослужащих, <…> вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, боевую инженерную технику. Там же были замечены наемники, ранее служившие в ЧВК Вагнера», - говорится в заявлении МИД Украины.

«Военные учения в приграничной зоне и вблизи ядерного объекта - Чернобыльской АЭС - представляют угрозу национальной безопасности Украины, а также глобальной безопасности. <…> Мы призываем белорусских официальных лиц избегать ошибок, которые могут быть совершены под давлением Москвы и могут иметь трагические последствия, <…> и призываем белорусские вооруженные силы прекратить недружественные маневры и отвести силы от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность действия белорусских систем вооружения», - продолжается в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий в отношении белорусского народа.

«Мы предупреждаем [Беларусь], что в случае нарушения Беларусью украинской границы наша страна примет все необходимые меры для реализации права на самооборону, гарантированного Уставом ООН. В этом случае каждая группировка войск, каждый военный объект и маршрут военного снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины», - добавили в украинском МИД.

18 августа Александр Лукашенко заявил, что его страна направила около трети своей армии к украинской границе в связи с присутствием там, как он утверждал, более 120 тыс. украинских солдат.