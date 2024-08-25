Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важным заявлением после исторического заседания кабинета министров в президентском комплексе в Ахлате. Это заседание стало первым за 21 год президентства Эрдогана, проведенным за пределами Анкары, что подчеркивает особое значение, придаваемое регионам Ахлат и Малазгирт.

Ключевой темой выступления стало укрепление сил по защите «Зеленой родины» — лесных и природных ресурсов страны. «У нас самая мощная армия по защите «Зеленой родины» за всю нашу историю. В нашем парке 27 самолетов, 105 вертолетов, более 5 тыс. наземных транспортных средств», — с гордостью отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул важность этих ресурсов в борьбе с лесными пожарами и другими стихийными бедствиями. Он также призвал все политические силы страны к единству в противостоянии природным катастрофам, подчеркивая необходимость общенациональных усилий в этом направлении.