В воскресенье произошел один из крупнейших обменов ударами между «Хезболлой» и Израилем за последние 10 месяцев приграничного конфликта. «Хезболла» выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю, в то время как израильские военные заявили о превентивных ударах около 100 самолетов по Ливану.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что обстрел был ответом на убийство высокопоставленного командира ливанского движения Фуада Шукра в прошлом месяце. «Если результат окажется недостаточным, мы оставляем за собой право ответить еще раз», - добавил Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что «это не конец истории». «Мы полны решимости сделать все возможное для защиты нашей страны <...> кто вредит нам - тому мы вредим в ответ», - заявил он.

Несмотря на жесткую риторику, дипломатические источники сообщают, что обе стороны обменялись сообщениями о нежелании дальнейшей эскалации.

В результате обстрелов погибли три человека в Ливане и один в Израиле. Ранее США усилили свое военное присутствие в регионе, направив две авианосные ударные группы.

Эскалация на израильско-ливанской границе происходит на фоне продолжающегося вторжения Израиля в сектор Газа, унесшего жизни более 40 000 палестинцев. Международное сообщество усиливает давление на Израиль с целью прекращения боевых действий. Однако Нетаньяху, поддерживаемый жесткой линией своего кабинета и стремлением улучшить свои рейтинги, продолжает настаивать на стремлении к «полной победе над ХАМАС».

Ранее США, главный союзник Израиля, также усилили свое военное присутствие в регионе, направив две авианосные ударные группы.

Ситуация остается неопределенной, а переговоры - в тупике из-за непримиримой позиции израильского премьер-министра по ключевым вопросам контроля над стратегически важными коридорами в секторе Газа.

Риск дальнейшей эскалации сохраняется, несмотря на заявленное нежелание сторон вступать в полномасштабный конфликт.