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Воздушная тревога в Украине
В ночь на 26 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В результате ударов пострадали пять человек, взрывы зафиксированы в 12 областях, включая Киев
Воздушная тревога в Украине
Фото: Reuters / Reuters
26 августа 2024 г.

В ночь на 26 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Согласно данным карты воздушных тревог, взрывы прогремели в 12 областях, включая Киев.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия атаковала страну, используя беспилотники и бомбардировщики.

В Полтавской области в результате удара по промышленному объекту пострадали пять человек, сообщил глава региона Филипп Пронин. Зафиксированы два взрыва.

В Винницкой области произошло как минимум три взрыва. В Днепропетровской и Запорожской – по два. О взрывах также сообщают из девяти других регионов, включая Киев.

Днем ранее в результате российского авиаудара по гостинице на востоке Украины пострадали иностранные журналисты. Двое попали в больницу, а один из них может находиться под завалами.

Генеральная прокуратура Украины в своем заявлении сообщила, что начала «досудебное расследование» по факту удара, который, по ее словам, произошел в 22:35 по местному времени в субботу, 24 августа.

«Российские войска нанесли удар по городу Краматорску, вероятно, ракетой «Искандер-М», - говорится в сообщении.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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