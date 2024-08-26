Ранним утром 26 августа беспилотники нанесли удары по Саратовской области, в результате чего были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО ликвидировали беспилотники. Однако обломки попали в жилые здания.

«Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал глава Саратовской области.

В Саратове был поврежден 38-этажный дом в жилом комплексе Volga Sky на Славянской площади. Жительница одной из квартир была госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Всего в Саратове пострадали четыре человека.

В Энгельсе, по данным ТАСС, пострадавших нет, но на улице Пушкина была повреждена крыша жилого дома и автомобили. Телеграм-канал Baza опубликовал кадры момента удара беспилотника по многоэтажке в Энгельсе, на которых видно, как дрон врезается в здание и раздается взрыв.

Саратов и Энгельс расположены на противоположных берегах Волги, вблизи от воинской части и военного аэродрома.

Министерство обороны России позже сообщило, что за ночь над территорией страны были перехвачены и сбиты 20 украинских беспилотников, из которых девять — над Саратовской областью.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.