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Турция ввела в строй подлодку нового поколения
Первая подводная лодка нового типа «Пири-реис» была введена в эксплуатацию с участием президента Эрдогана
Турция ввела в строй подлодку нового поколения
Турция ввела в эксплуатацию первую подводную лодку нового поколения «Пири-реис» / Others
26 августа 2024 г.

Турция ввела в эксплуатацию первую подводную лодку нового поколения «Пири-реис». Церемония состоялась с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пири-реис» — первая из серии подводных лодок нового типа. Этот проект призван усилить возможности турецких военно-морских сил и оборонной промышленности.

Новая подлодка имеет длину 68,35 метра, диаметр прочного корпуса 6,3 метра, водоизмещение 1850 тонн и экипаж из 40 человек. Она относится к типу 214 и обладает воздухонезависимой силовой установкой на основе топливных элементов. «Пири-реис» способна длительное время действовать в погруженном состоянии и оснащена высокоскоростными торпедами и управляемыми ракетами для поражения надводных и наземных целей.

В проекте участвовали ведущие турецкие компании оборонного сектора, включая ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK и AYESAŞ. Особо отмечается вклад HAVELSAN в разработку системы распределения информации — «сердца» подводной лодки.

Помимо «Пири-реис», в ближайшее время ожидается ввод в строй еще двух подлодок этого типа — «Хызыр-реис» и «Мурат-реис». Также планируется ввести в эксплуатацию новые топливные суда и крупнейший в мире док для подводных лодок водоизмещением 3000 тонн.

Этот проект демонстрирует растущие возможности турецкой оборонной промышленности и стремление страны к технологической независимости в военной сфере.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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