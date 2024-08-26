Турция ввела в эксплуатацию первую подводную лодку нового поколения «Пири-реис». Церемония состоялась с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пири-реис» — первая из серии подводных лодок нового типа. Этот проект призван усилить возможности турецких военно-морских сил и оборонной промышленности.

Новая подлодка имеет длину 68,35 метра, диаметр прочного корпуса 6,3 метра, водоизмещение 1850 тонн и экипаж из 40 человек. Она относится к типу 214 и обладает воздухонезависимой силовой установкой на основе топливных элементов. «Пири-реис» способна длительное время действовать в погруженном состоянии и оснащена высокоскоростными торпедами и управляемыми ракетами для поражения надводных и наземных целей.

В проекте участвовали ведущие турецкие компании оборонного сектора, включая ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK и AYESAŞ. Особо отмечается вклад HAVELSAN в разработку системы распределения информации — «сердца» подводной лодки.

Помимо «Пири-реис», в ближайшее время ожидается ввод в строй еще двух подлодок этого типа — «Хызыр-реис» и «Мурат-реис». Также планируется ввести в эксплуатацию новые топливные суда и крупнейший в мире док для подводных лодок водоизмещением 3000 тонн.

Этот проект демонстрирует растущие возможности турецкой оборонной промышленности и стремление страны к технологической независимости в военной сфере.