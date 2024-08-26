Команда Камалы Харрис заявила, что собрала значительную сумму средств всего за месяц с момента выдвижения ее кандидатуры на пост президента. Демократическая платформа по сбору средств ActBlue отметила, что за один час в четверг — с 11:00 до 12:00 по восточному времени — было собрано 7 млн долларов.

Это произошло после того, как Харрис вошла в историю как первая чернокожая женщина и представитель южноазиатского происхождения, официально номинированная Демократической партией на пост президента.

Согласно данным кампании Харрис, треть всех пожертвований поступила от новых участников, большинство из которых составляют женщины, а пятая часть — от молодых избирателей. Учителя и медсестры остаются одними из наиболее распространенных профессий среди доноров Демократической партии.

23 августа Харрис выступила с программной речью на съезде Демократической партии в Чикаго, где официально приняла выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

Харрис и ее кандидат на пост вице-президента Тим Уолц планируют тур по штату Джорджия на этой неделе, где они будут встречаться с избирателями и обсуждать ключевые темы своей кампании. В это же время бывший президент Дональд Трамп выступит с речью об экономике и проведет мероприятия в Висконсине и Пенсильвании.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября этого года. Новоизбранный президент и вице-президент начнут свои полномочия 20 января 2025 года после инаугурации.

Харрис и Трамп, вероятно, проведут два раунда дебатов, первый из которых намечен на 10 сентября и будет транслироваться на канале ABC News.