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Эскалация насилия в Пакистане: много жертв
В провинции Белуджистан произошла серия нападений на мирных жителей и силовиков. Власти обещают найти и наказать виновных
Эскалация насилия в Пакистане: много жертв
Последствия взрыва в Ханозае, Белуджистан, Пакистан, 7 февраля / Архивное фото: Reuters / Others
26 августа 2024 г.

В юго-западной провинции Пакистана Белуджистан произошла серия жестоких нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Наиболее кровопролитный инцидент произошел в районе Мусахаил, где вооруженные люди застрелили 23 пассажира, вытащив их из транспортных средств. Нападавшие сожгли не менее 10 автомобилей перед тем, как скрыться.

В районе Калат в результате отдельного нападения погибли девять человек, включая четырех полицейских. Также поступили сообщения о стрельбе в других частях провинции.

Повстанцы совершили ряд диверсий: взорвали железнодорожное полотно в районе Болан и атаковали полицейский участок в районе Мастунг.

Президент Асиф Али Зардари и министр внутренних дел Мохсин Накви осудили нападения, назвав их «варварскими», и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Эти события произошли вскоре после предупреждения запрещенной сепаратистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» (ОАБ) о начале атак на силы безопасности. Однако ответственность за ночные убийства пока никто на себя не взял.

Сайед Мухаммад Али, аналитик по безопасности из Исламабада, прокомментировал ситуацию для Associated Press: «Большинство таких нападений осуществляется с целью экономически ослабить Белуджистан. Ослабление Белуджистана означает ослабление Пакистана».

Эксперт отметил, что подобные атаки могут помешать работам по развитию провинции. Сепаратисты в Белуджистане часто нападают на выходцев из других регионов страны, особенно из провинции Пенджаб, пытаясь вынудить их покинуть территорию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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