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Telegram прокомментировал арест Дурова
Telegram прокомментировал арест Павла Дурова в Париже, заявив о соблюдении европейских законов и выразив надежду на скорое урегулирование ситуации
Telegram прокомментировал арест Дурова
Фото: Reuters / Reuters
26 августа 2024 г.

Команда Telegram выразила свою позицию в связи с арестом Павла Дурова в Париже. Представители компании отметили, что Telegram продолжает соблюдать все требования законодательства Европейского союза, включая закон о цифровых услугах.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой» — заявили в компании.

Компания также подчеркнула, что надеется на скорое разрешение сложившейся ситуации.

Ранее суд во Франции продлил срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова до воскресенья, 25 августа.

По данным французских СМИ, задержание Павла Дурова будет продолжено еще на 48 часов. Согласно законам Франции, арест может длиться не более 96 часов. По окончании этого периода судья должен либо освободить Дурова, либо предъявить ему обвинения.

Парижская прокуратура, которой было передано дело 39-летнего миллиардера, планирует сделать заявление для прессы в понедельник, 26 августа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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