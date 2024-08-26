Опрос семи ключевых колеблющихся штатов, проведенный The Cook Political Report, показал, что вице-президент Камала Харрис опережает Трампа в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине и Аризоне и идет наравне с Трампом в Джорджии. Невада — единственный колеблющийся штат, в котором Трамп по-прежнему лидирует, отмечают социологи.

Лидерство Харрис в трех штатах — Аризоне, Мичигане и Северной Каролине — находится в пределах 1-2%. В Джорджии, согласно некоторым опросам, Трамп опережает Харрис на 6 п.п. Так, по данным опроса The Cook Political Report, Харрис набирает 46,0%, а Трамп — 46,6%. Это находится в середине погрешности и предполагает, что штат остается открытой территорией для обоих кандидатов.

Результаты показывают, что для Харрис, вице-президента и кандидата от демократов, открылось несколько путей к 270 голосам выборщиков, необходимым для победы на выборах. До июля Трамп опережал Джо Байдена в штатах Солнечного пояса — Аризоне, Неваде, Джорджии и Северной Каролине. Это вынудило его кампанию все больше полагаться на так называемые штаты «голубой стены»: Пенсильванию, Мичиган и Висконсин.

По данным майского опроса, Трамп опережал Байдена в шести из семи колеблющихся штатов и шел наравне с Байденом в Висконсине. Но теперь Харрис в значительной степени объединила демократическую базу, как показал опрос. Вице-президент опережает Трампа среди независимых избирателей в семи колеблющихся штатах, 48% против 40%, тогда как ранее Трамп опережал Байдена среди независимых избирателей 41% против 38%.

На фоне напряженной предвыборной гонки Харрис 28 августа отправится в турне по Джорджии. Трамп же утверждает, что губернатор штата поддержит его кандидатуру. Джорджия была ключевым штатом на выборах 2020 года — исход голосования в этом штате во многом определил победу Байдена.