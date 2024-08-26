Министерство иностранных дел Украины 25 августа призвало власти Беларуси отвести войска от границы. В ведомстве отметили, что наблюдают значительное количество белорусских солдат и техники, развернутых на общей границе.

МИД призвал Минск «прекратить недружественные действия» и отвести свои войска за пределы досягаемости границы.

В министерстве утверждают, среди военных на границе были замечены белорусские спецназовцы и бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

Минск за последние две недели перебросил значительное количество военной техники к границе с Украиной. В частности, вдоль рубежа двух стран замечено несколько сотен танков, артиллерийские установки, системы ПВО. Большая часть военных дислоцирована в Гомельской области вблизи северной границы Украины — это кратчайшая дорога из Беларуси до Киева.

МИД Украины подчеркивает, что Киев «никогда не предпринимал и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа».

«Мы призываем вооруженные силы (Беларуси) прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность стрельбы военных орудий Беларуси», — говорится в заявлении МИДа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа заявил, что Украина якобы разместила более 120 000 военнослужащих на границе с Беларусью и развернула почти треть своих вооруженных сил вдоль всей границы.

Заявление белорусского лидера прозвучало на фоне военной операции Киева в Курской области РФ. В Минске опасаются повторения такой же операции, но уже в направлении Минска.

Беларусь в феврале 2022 года позволила российским войскам использовать свою территорию в качестве плацдарма для наступления на Украину. Благодаря этому российские силы смогли оперативно продвинуться к Киевской области, однако уже в марте они были отброшены назад, к белорусской границе. К апрелю украинские военные полностью освободили север страны и восстановили границы Украины и Беларуси.