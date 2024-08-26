Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало «частью большой военно-дипломатической операции», заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями индийских СМИ.

«Нам было очень сложно перехватить инициативу, и нам надо было это сделать. И это один из этапов этого плана, и вы его видели. До конца я не могу вам все цели этих наших шагов рассказывать. Когда все закончится, ну, если у нас получится, станет очевидно, зачем и что мы делали», — отметил политик.

Он уточнил, что операция Украины в Курской области России помогла предотвратить оккупацию Сумской области и ее областного центра — города Сумы.

Украина начала военную операцию в Курской области РФ 6 августа. По состоянию на 26 августа украинские военные заявили, что контролируют свыше 1400 кв. км и 93 населенных пункта, включая город Суджа.

Курская область граничит с северо-восточной Сумской областью Украины, которая подвергается ежедневным российским атакам с тех пор, как ВСУ удалось освободить эту территорию и закрепиться на довоенной границе Украины.

Зеленский положительно оценил ход операции в Курской области, добавив: «Операция сложная, важно, что она идет по нашему плану».

Президент сказал, что не может раскрыть все цели и результаты операции, но одна из них — пополнить запасы «обменного фонда‎»‎, чтобы обменять российских военнопленных на украинцев.

«Во-вторых, мы остановили российскую операцию на севере (Украины), нанесли превентивный удар, и мы выполнили эту задачу. Мы предотвратили окружение части Сумской области», — добавил Зеленский.

Эксперты отмечают, что операция в Курской области позволила Украине создать прецедент для дальнейших наступательных действий, а также условия для возвращения большего числа украинских военнопленных путем захвата множества российских военнопленных.