США по-прежнему «неустанно работают» над примирением Израиля и ХАМАС, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, сообщили 25 августа в Госдепе.

«Прекращение огня в Газе также может помочь снизить напряженность вдоль «‎‎голубой линии» (по которой проходит граница между Ливаном и Израилем — прим. TRT на русском), создавая условия для возвращения домой перемещенных ливанских гражданских лиц на юге и израильских гражданских лиц на севере», — заявили в Госдепартаменте.

Там уточнили, что США «внимательно отслеживают» события в Израиле и Ливане и остаются в контакте со своими израильскими коллегами и региональными партнерами.

Ливанская «Хезболла» объявила 25 августа, что она выпустила больше 230 ракет и беспилотников вглубь Израиля в рамках «первой фазы» своего возмездия в ответ на убийство старшего командира группировки Фуада Шукра в конце прошлого месяца.

За несколько часов до этого израильская армия нанесла по Южному Ливану масштабные авиаудары, которые, по ее утверждению, были направлены на то, чтобы помешать «Хезболле» начать атаку. Всего Израиль атаковал больше 180 целей на юге Ливана, утверждая, что в основном это были пусковые площадки ракет.

«Хезболла» назвала израильские заявления о нанесении «упреждающих ударов» пустыми и не соответствующими реальной ситуации на местах. Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что движение нанесло удар по военным объектам Израиля в 1,5 км от Тель-Авива, посылая четкий сигнал: группировка при желании может пробить израильскую систему ПВО.

Переговоры о прекращении огня в Газе в Каире завершились 25 августа без сделки, ХАМАС потребовал от Израиля придерживаться изначального плана перемирия и отказаться от «‎нереалистичных»‎ требований. Тель-Авив, в частности, хочет сохранить военный контроль над границей Газы и Египта, а также контролировать перемещение палестинцев внутри эксклава.