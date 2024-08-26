Международное тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024» на полигоне «Коктал» в области Жетысу Казахстана подошло к завершению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

В ходе активной фазы сводный отряд, состоящий из казахстанских десантников и военнослужащих азербайджанской армии, организовал засаду на колонну автомобильной техники незаконного вооруженного формирования.

За ходом практического этапа наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана и Азербайджана — генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Керим Велиев.

Особое внимание военного руководства обеих стран было направлено на действия разведывательных отрядов, групп захвата и огневого обеспечения, а также на процесс получения разведывательной информации с помощью беспилотников.

Генерал-майор Алмаз Джумакеев, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана, отметил: «Мы смогли убедиться в высоком уровне подготовки командного состава, физической подготовленности военнослужащих, взаимодействия между контингентом двух стран. Командиры подразделений в очень короткий срок сумели добиться слаженности личного состава, которые действовали, как единый организм».

После активной фазы учений состоялась торжественная церемония закрытия, на которой наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены благодарственными письмами от командования обеих стран.