Армия Израиля 24 августа покинула районы к северу от Хан-Юнуса в южной части сектора Газа, оставив за собой десятки убитых и масштабные разрушения.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местных жителей, разрушения были особенно серьезными в жилом районе Хамад, где израильские военные самолеты разрушили десятки квартир и сравняли с землей целые многоэтажки.

Они сообщили, что в северных районах города десятки жилых домов превратились в груды щебня.

Свидетели также отметили, что группы гражданской обороны, медицинские работники и Международный Красный Крест ищут пропавших без вести людей в районах, где израильская армия продвигалась и совершала нападения. Несколько тел и расчлененных останков были извлечены среди руин в северной части Хан-Юнуса и доставлены в больницу «Насер».

Вторжение израильских военных в северный Хан-Юнус привело к насильственному выселению тысяч палестинцев из их домов. Люди были вынуждены искать убежища в западных и центральных районах палестинского эксклава, и без того переполненных беженцами.

Ранее гражданская оборона Газы сообщила, что извлекла тела 49 палестинцев, убитых в результате израильских авиаударов по сектору Газа в течение последних двух дней с 24 августа.

Израиль продолжает свое жестокое вторжение в секторе Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

По данным палестинских органов здравоохранения, за десять месяцев израильского наступления в Газе погибли более 40,3 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей. Более 93 тыс. получили ранения.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов, большая часть региона оказалась в руинах.

Мирные переговоры по Газе, второй раунд которых начался 22 августа в Каире, не привели к какому-либо результату: ХАМАС обвинил Израиль в нежелании договариваться и ужесточении требований.