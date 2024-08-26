Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что его движение откладывало атаку на гражданские объекты в Израиле, чтобы дать шанс переговорам по сектору Газа. Второй раунд переговоров начался в Каире 22 августа, однако завершился без прорывов.

По его словам, «Хезболла» решила атаковать только военные цели и ударила 25 августа по военной базе «Глилот» в Рамат-ха-Шароне. Движение заявило, что это и было обещанное возмездие за убийство военачальника Фуада Шукра в Бейруте 30 июля.

Насралла отметил: группировка была готова отомстить сразу же после убийства Шукра, однако она опасалась, что Израиль и США начнут масштабную эскалацию. В таких обстоятельствах спешка означала бы поражение. Кроме того, ливанцы хотели дать шанс переговорам по Газе.

Насралла также уточнил, что «Хезболла» решила провести точечную операцию возмездия отдельно от своих союзников по региону — это Иран, иракские и йеменские ополчения.

Генсек группировки отметил, что ключевой целью операции было устрашение — «Хезболла» выпустила больше 230 ракет по израильской базе военной разведки «Глилот». Она находится в 110 км от границ Ливана и в 1,5 км от Тель-Авива. Это четкий сигнал израильтянам, что группировка может ударить по любым целям в Израиле.

Насралла также уточнил, что израильские сообщения о якобы ударах со стороны Ливана по Тель-Авиву и гражданским объектам на севере и в центре Израиля были ложными.

Израиль нанес «превентивные удары» по «Хезболле» в Ливане рано утром 25 августа, поразив свыше 180 целей одновременно. Израильские военные заявили, что почти все пораженные цели представляли собой площадки для запуска ракет малой дальности.

По данным агентства Reuters, 25 августа Израиль и «Хезболла» обменялись сообщениями через посредников, направленными на предотвращение дальнейшей эскалации. Однако премьер Биньямин Нетаньяху предупредил: «‎это еще не конец»‎.