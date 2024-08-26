Международная организация по миграции (IOM) при ООН сообщила о гибели как минимум 13 человек в результате затопления лодки с мигрантами у берегов Йемена. Еще по меньшей мере 14 беженцев числятся пропавшими без вести.

«Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб в районе Аль-Шуры, неподалеку от Дубаба», — говорится в заявлении на сайте IOM.

Организация напомнила, что маршрут миграции между африканскими странами и Йеменом остается одним из самых опасных в мире. Несмотря на это, беженцы продолжают его использовать. По данным IOM, за 2023 год в Йемен из Африки прибыли 97 тыс. мигрантов.

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена 20 августа. На борту находились 25 человек из Джибути.