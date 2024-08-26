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Палестинцы вынуждены бежать из госпиталя «Аль-Акса»
Израильские военные приказали врачам и пациентам покинуть больницу и начали наносить удары по соседним зданиям в районе Дейр-эль-Балах
Палестинцы вынуждены бежать из госпиталя «Аль-Акса»
Reuters / Reuters
26 августа 2024 г.

Израильская армия приказала палестинцам эвакуироваться из района к востоку от города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, который ранее был определен как «гуманитарный район». Приказ затронул и госпиталь «Аль-Акса» — это единственная больница, которая все еще работает в центральной части эксклава.

«В пределах отмеченной на карте области (израильские) силы будут действовать агрессивно... В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь в западный район (Аль-Маваси)», — написал в соцсетях представитель израильской армии Авихай Адри.

По его словам, район Дейр-эль-Балаха считается «опасной зоной боевых действий». И хотя израильские военные заверили, что больница «Аль-Акса» не находится в красной зоне, определенной для эвакуации, некоторым иностранным медицинским работникам позвонили представители израильской армии и приказали немедленно покинуть учреждение.

Позже Минздрав Газы подтвердил, что госпиталь «Аль-Акса» все еще работает и его персонал остается на месте, чтобы оказывать услуги больным и раненым, несмотря на приказы Израиля об эвакуации.

«Заявление израильских военных вызвало панику среди пациентов, некоторые из них ушли из страха, что больницу захватят, как и другие медицинские учреждения», — говорится в заявлении министерства.

«Несмотря на это, медицинский персонал остается на своих местах и выполняет свои обязанности, в то время как в больнице находятся 100 пациентов, семь из которых в отделении интенсивной терапии», — подчеркнули в Минздраве.

Израиль практически каждую неделю издает новые указы о массовой эвакуации в «безопасные» или «гуманитарные» районы Газы. Правозащитные группы и международные наблюдатели осуждали бесчеловечность таких приказов и вызванные ими массовые страдания. Кроме того, палестинцы часто подвергались нападениям со стороны Израиля как по пути в такие «безопасные районы», так и после того, как они добирались до таких зон.

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