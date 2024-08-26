В Бангладеш отметили День памяти жертв геноцида рохинья

Более 10 000 человек собрались в Кокс-Базаре в Бангладеш, чтобы отметить 7-ю годовщину признанного ООН Дня памяти геноцида рохинья и их бегства из Мьянмы. В Бангладеш проживают более 1,3 миллиона беженцев рохинья. Власти Бангладеш сообщили, что начиная с 5 августа прибыли еще больше 2 000 беженцев, спасающихся от преследований. #Бангладеш #рохинья #Мьянма #КоксБазар #геноцид #ООН #беженцы