Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганвыступил на торжественном мероприятии, посвященном 953-й годовщине победы при Малазгирте. В своей речи он подчеркнул историческое значение этого события для турецкого народа и заявил, что дух Малазгирта продолжает вдохновлять Турцию и весь исламский мир.

«Победа при Малазгирте — это победа единства и солидарности против несправедливости. Этот дух будет охватывать наши сердца до конца света», — сказал президент.

Турецкий лидер отметил, что победа при Малазгирте, одержанная султаном Алпарсланом в 1071 году, открыла двери Анатолии для тюркских народов и заложила основу для создания первого тюркского государства на этих землях. Он подчеркнул, что даже спустя почти тысячу лет дух этого события продолжает жить в сердцах турецкого народа.

Президент также упомянул недавнюю встречу с молодежью в Ахлате и проведение исторического заседания кабинета министров в Президентском комплексе Ахлата. Он подчеркнул важность сохранения и передачи исторической памяти молодому поколению.

«Мы отмечаем годовщину великой победы, которая определила нашу судьбу, наш путь и наше вечное пребывание в Анатолии. Пусть Всевышний не позволит нам отклониться от пути наших героических мучеников», — отметил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность предкам, защитившим эти земли, и подчеркнул, что Турция продолжит сохранять свою независимость и защиту своих границ.