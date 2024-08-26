Журналист Аарон Мейт: Газа разоблачила предвзятость западных СМИ

«Вам можно лгать только определенное количество раз, прежде чем люди перестанут воспринимать вас всерьез». Журналист Аарон Мейт рассказал о том, как люди массово обращаются к альтернативным источникам информации, таким как TRT, после того, как западные СМИ потеряли доверие из-за предвзятого освещения событий в Газе и Палестине. #Турция #Стамбул #Израиль #Палестина #Газа #журналист #еврей #СМИ #Мейт