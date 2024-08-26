Палестина планирует присоединиться к объединению БРИКС. Запрос будет подан после того, как страна впервые примет участие в саммите, который пройдет в Казани. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль на пресс-конференции.

По словам Нофаля, президент России Владимир Путин официально пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса принять участие в этом саммите.

«После нашего первого участия на саммите мы намерены подать заявку на вступление в это объединение», — отметил Нофаль. Также он добавил, что на саммите БРИКС будет проведена сессия, посвященная Палестине.

В марте БРИКС начала работу над созданием платежной системы на основе блокчейна и цифровых технологий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что создание независимой платежной системы БРИКС — важная цель на будущее, которая будет основана на таких современных инструментах, как цифровые технологии и блокчейн. Главное — убедиться, что это удобно для правительств, простых людей и бизнеса, а также экономически выгодно и свободно от политики», — подчеркнул тогда Ушаков.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности Анкары во вступлении в БРИКС. Рябков уточнил, что это «замечено и зафиксировано».

В состав БРИКС, образованного в 2006 году, первоначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В январе в экономический блок в качестве полноправных членов были приняты Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.