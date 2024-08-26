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ЧВК «Вагнер»: Нас там нет
ЧВК «Вагнер» заявила, что не участвует в военных действиях в Украине и присутствует только в Африке и Беларуси
ЧВК «Вагнер»: Нас там нет
Фото: Reuters / Reuters
26 августа 2024 г.

ЧВК «Вагнер» объявила, что не принимает участия в войне в Украине, ограничивая свое присутствие Африкой и Беларусью. Об этом сообщается в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который ЧВК обозначила как свой официальный ресурс.

В сообщении отмечается, что «Вагнер» не входит ни в одну официальную российскую структуру. При этом компания заявила, что в случае изменений ситуация будет освещена дополнительно.

Напомним, что вчера Министерство иностранных дел Украины заявило о передвижении бойцов «Вагнера» к границе с Украиной со стороны Беларуси. Хотя ЧВК не дала прямого комментария на эту информацию, она подтвердила свое присутствие в Беларуси.

Ранее распространялись слухи о переброске «вагнеровцев» в Курскую область России для противодействия наступлению ВСУ. ЧВК в своем заявлении также опровергла эти сообщения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении украинских войск на 1-3 км в Курской области России и захвате двух населенных пунктов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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