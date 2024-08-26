Вице-губернатор Новосибирской области и министр региональной политики Андрей Клюзов предложил направлять детей мигрантов в ряды «Юнармии» для их «лучшей социализации в российском обществе».

Клюзов привел в пример школу №66, расположенную в районе Хилокского рынка, где большинство учеников составляют дети мигрантов. Он отметил, что в этой школе обучается много детей из стран «ближнего зарубежья», у которых могут возникнуть трудности с владением русским языком. В результате этого некоторые новосибирские семьи якобы «предпочитают переводить своих детей в другие учебные заведения».

На пресс-конференции, посвященной концепции «Сибирь — территория мужества», Клюзов заявил, что решение проблемы социокультурной адаптации детей мигрантов видит в их участии в «Юнармии» и обязательном военно-патриотическом воспитании.

Это не первый раз, когда Андрей Клюзов упоминает о проблемах 66-й школы и необходимости патриотического воспитания среди мигрантов. В декабре 2023 года он уже сообщал о планах создания военно-патриотического клуба в этой школе.

Школа №66 является одной из старейших в Новосибирске, и около 75% ее учеников составляют дети мигрантов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий обязательную сдачу экзамена по русскому языку при приеме в школу детей трудовых мигрантов.

В то же время ЛДПР предложила другой законопроект, направленный на запрет мигрантам привозить свои семьи в Россию. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что члены семей мигрантов «зачастую не работают или трудятся нелегально, не учат русский язык, создают анклавы и пользуются социальными выплатами, что вызывает недовольство среди местных жителей».

«Юнармия» — «военно-патриотическое» общественное движение, являющееся одним из главных механизмов для милитаризации, мобилизации и военной подготовки молодежи в России.