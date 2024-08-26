Арест владельца и руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова «ни в коем случае» не является политическим решением. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации», — заявил французский лидер, пообещав, что ситуация со свободой слова во Франции не поменяется.

Макрон отметил, что в социальных сетях, «как и в реальной жизни», свободы реализуются в рамках, установленных законом.

«Арест владельца Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — подытожил президент Франции.

Ранее стало известно, что основатель популярного мессенджера Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа. Французские власти подозревают его в соучастии в незаконной деятельности через Telegram из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с правоохранительными органами.

Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.