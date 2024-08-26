Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отсутствии модерации контента мессенджера. По данным СМИ, речь идет о незаконном обороте наркотиков, мошенничестве и преступлениях против детей. Бизнесмен не предпринимал никаких действий, чтобы удалить запрещенный контент, а значит, становится соучастником этих преступлений.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже 24 августа. В Париж он прибыл из Азербайджана в сопровождении телохранителя и спутницы. Известно, что у силовиков был ордер на обыск джета. Согласно французскому законодательству, Дурова могут удерживать до 28 августа. После этой даты его обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения.

До сих пор неизвестно, почему предприниматель остановился в стране, где к нему есть уголовные претензии. «Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе», — объяснили в самом мессенджере. Однако ранее миллиардер проявлял аккуратность и путешествовал лишь в страны СНГ, ОАЭ и Латинскую Америку.

Дело в отношении Дурова в СМИ сравнивают с уголовным преследованием создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В обоих случаях речь идет о давлении на руководителей независимых медиаресурсов с использованием уголовных обвинений. С давлением со стороны ФБР регулярно сталкивается компания Apple, которую через суд пытаются обязать разблокировать личные телефоны преступников.

Однако старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в разговоре с TRT на русском назвала дело против Дурова беспрецедентным: «Никто не мог представить, что цивилизованная Европа будет действовать такими методами. Судя по всему, процесс задержания был тщательно спланирован, власти Франции серьезно готовились к нему. Пока что сравнить этот случай не с чем. Причины для задержания действительно были очень вескими, иначе правительство одной из самых демократичных стран не пошло бы на такие «странные» меры».

С большой долей вероятности Дуров будет вынужден пойти на сотрудничество с правоохранительными органами, убежден адвокат коллегии адвокатов Москвы «Бондяков и Партнеры» Владислав Егиян.

«Ему придется передать ключи доступа к шифрованию либо предоставить доступ к определенным аккаунтам, которые будут фигурировать в конкретном уголовном деле (обвинении). Здесь необходимо выбирать из двух зол. То есть сопротивляться и получить наказание либо идти на сотрудничество и снять с себя часть ответственности», — пояснил юрист.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что мессенджер продолжит свою работу. Неоднократные попытки заблокировать соцсеть предпринимались и в России, но они так и не привели к результату. «Одно дело — личность Павла Дурова, другое — работа огромной компании, у руководства которой есть протокол действий для различных ситуаций, включая и подобную», — поясняет Гусятникова.

По ее словам, пользователям соцсетей нужно понимать, что любое средство связи в тот или иной момент может быть использовано в террористических целях: «И когда обозначается такая угроза, спецслужбы могут идти на крайние меры. Это касается не только Telegram».