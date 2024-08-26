Прокуратура Парижа сообщила, что дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова было открыто 8 июля. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Срок задержания может быть продлен до 28 августа 2024 года.

«Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили в прокуратуре.

По данным Reuters, Дурова задержали в рамках расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством и преступлениями против детей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим решением.