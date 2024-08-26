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Польша сообщила о вторжении дрона
Во время массированной атаки России на Украину неопознанный беспилотник мог нарушить воздушное пространство Польши. Ведутся поиски
Польша сообщила о вторжении дрона
Российский дрон в небе над Киевом / Фото: Reuters / Others
26 августа 2024 г.

Польские военные заявили о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанным беспилотным летательным аппаратом утром в понедельник. Инцидент произошел во время масштабной атаки России на Украину, в ходе которой было выпущено более 100 ракет и около 100 дронов.

«Скорее всего, это был дрон. Мы так предполагаем, потому что траектория полета и скорость указывают на то, что это определенно была не ракета», — сообщил представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский.

Объект вошел в воздушное пространство Польши в 04:43 по Гринвичу и исчез с радаров в 05:16. Из-за плохих погодных условий визуально идентифицировать его не удалось, что помешало принять решение о сбитии.

В поисках возможно приземлившегося объекта участвуют 100 солдат и вертолет. Польша перешла в состояние повышенной готовности после инцидента 2022 года, когда украинская ракета упала на ее территории, убив двух человек.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства Польши с начала конфликта в Украине. В декабре 2023 года сообщалось о вторжении российской ракеты, а в марте 2024 года — о нарушении границы крылатой ракетой, запущенной по целям в Западной Украине.

Другой член НАТО, Румыния, также сообщала об обнаружении фрагментов российских дронов на своей территории, последний раз в июле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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