Польские военные заявили о возможном нарушении воздушного пространства страны неопознанным беспилотным летательным аппаратом утром в понедельник. Инцидент произошел во время масштабной атаки России на Украину, в ходе которой было выпущено более 100 ракет и около 100 дронов.

«Скорее всего, это был дрон. Мы так предполагаем, потому что траектория полета и скорость указывают на то, что это определенно была не ракета», — сообщил представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский.

Объект вошел в воздушное пространство Польши в 04:43 по Гринвичу и исчез с радаров в 05:16. Из-за плохих погодных условий визуально идентифицировать его не удалось, что помешало принять решение о сбитии.

В поисках возможно приземлившегося объекта участвуют 100 солдат и вертолет. Польша перешла в состояние повышенной готовности после инцидента 2022 года, когда украинская ракета упала на ее территории, убив двух человек.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства Польши с начала конфликта в Украине. В декабре 2023 года сообщалось о вторжении российской ракеты, а в марте 2024 года — о нарушении границы крылатой ракетой, запущенной по целям в Западной Украине.

Другой член НАТО, Румыния, также сообщала об обнаружении фрагментов российских дронов на своей территории, последний раз в июле.