Министр обороны Израиля Йоав Галант раскритиковал заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса.

«Оспаривание статус-кво на Храмовой горе — это опасный, ненужный и безответственный акт, — заявил Галант. — Действия Бен-Гвира ставят под угрозу национальную безопасность Государства Израиль и его международный статус».

Галант считает, что заявления ультраправого министра Бен-Гвира вредят Израилю. «Действия, предпринятые вчера [израильской армией] по пресечению нападения «Хезболлы», укрепили Государство Израиль, а вот заявления Бен-Гвира ослабили нас», — заявил министр обороны.

Слова Галанта прозвучали на фоне нарастающего напряжения между членами израильского правительства и военным руководством.

Накануне глава Службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что «еврейский терроризм» вышел из-под контроля и стал серьезной угрозой национальной безопасности. Среди прочего Бар упомянул провокацию Бен-Гвира в мечети Аль-Акса.

«Мы стоим на пороге значительного, меняющего реальность процесса, — написал Бар. — Ущерб, нанесенный Израилю, неописуем: страна теряет глобальную легитимность даже среди наших лучших друзей».

Позже израильская газета «Едиот Ахронот» сообщила, что на заседании кабинета министров возмущенный письмом Бен-Гвир потребовал уволить Бара, после чего покинул заседание.

Галант встал на сторону главы Службы безопасности: «Перед лицом безответственных действий министра Бен-Гвира, которые ставят под угрозу национальную безопасность Государства Израиль и создают внутренний раскол в стране, глава ШАБАК и его люди выполняют свои обязанности и предупреждают о серьезных последствиях этих действий».

Напряженные отношения между правительством и военными также отражаются в периодических высказываниях жены и сына премьер-министра Нетаньяху. В июне Сара Нетаньяху обвинила израильскую армию в стремлении свергнуть ее мужа. В том же месяце сын Биби, Яир Нетаньяху, поделился видео, в котором начальник штаба армии Герци Халеви, глава общей службы безопасности Ронен Бар и уходящий в отставку глава военной разведки Аарон Халива были названы «фатальными неудачниками».

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари говорил, что палестинское движение ХАМАС в секторе Газа является «идеологией», которую нельзя победить. В ответ офис Нетаньяху напомнил, что кабинет безопасности определил одной из целей войны уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС.

В последние дни возникли и другие признаки трений между военными и Нетаньяху, в том числе из-за «тактических пауз» в боях на юге Газы. После серии скандалов Нетаньяху раскритиковал израильскую армию, заявив: «У нас есть государство с армией, а не армия с государством».