Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик выступил с резкой критикой действий Израиля в секторе Газа и планов по изменению статуса мечети Аль-Акса.

Челик осудил недавнее нападение израильской армии в Хан-Юнусе, в результате которого пострадали журналисты, включая оператора TRT Arabi Мухаммеда эз-Зеанина.

«Каждая атака станет частью обвинительного заключения против Нетаньяху. Мы приветствуем всех представителей прессы, которые передают миру события в Палестине и документируют израильский геноцид», — написал Челик в соцсети X.

Кроме того, возмущение турецкого политика вызвало заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о возможном строительстве синагоги в районе мечети Аль-Акса. Челик охарактеризовал это как «подлое и гнусное заявление, затрагивающее всех мусульман и человечество».

«Мечеть Аль-Акса — наша святыня, зеница ока и красная линия», — подчеркнул представитель турецкой партии.

Челик также обвинил правительство Нетаньяху в попытках «подорвать мир в регионе» и «втянуть весь регион в религиозные войны». Он призвал международное сообщество занять четкую позицию против провокационных заявлений израильских политиков о статусе мечети Аль-Акса.