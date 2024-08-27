В ночь на 27 августа российские военные совершили очередной массированный удар по Украине, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. По сообщениям, под завалами разрушенного отеля в Кривом Роге могут находиться люди.

Вторую ночь подряд российская армия наносит мощные удары по украинской территории с использованием беспилотников и ракет. Воздушные силы ВСУ и украинские мониторинговые каналы сообщают о десятках «Шахедов», пересекающих территорию страны. После этого были запущены ракеты. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщения о работе ПВО и взрывах поступили из Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и других областей.

В Кривом Роге ракета попала в гостиницу, о чем сообщил мэр города Александр Вилкул. После удара он написал в своем телеграм-канале: «Новости плохие. Конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей».

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что под завалами могут оставаться люди.

Евгений Сытниченко, глава администрации Криворожского района, сообщил, что в результате удара ракеты по гостинице погибли двое человек. Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и четырех раненых. Сытниченко также добавил, что взрыв повредил окружающие здания, магазины, заведение общепита и автомобили.

В Запорожье, как сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров, в результате ночного удара погиб один человек, двое получили ранения. Федоров добавил, что взрывная волна и осколки повредили дома, а также произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

Тем временем число погибших в результате российских ударов по Украине 26 августа увеличилось до семи, 47 человек пострадали, сообщили в МВД Украины.

Министерство обороны РФ сообщило, что 26 августа российская армия нанесла массированный удар «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины». В результате в стране фиксировались остановки поездов дальнего следования, а также отключение электричества и воды в ряде городов.