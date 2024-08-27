Мара Кроненфельд, исполнительный директор UNRWA USA, одной из ключевых некоммерческих организаций, собирающих средства в США для поддержки гуманитарной деятельности Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР), неожиданно обнаружила рекламу, которая привлекла ее внимание. В ходе поиска информации о своей организации она увидела объявление, которое выглядело как промо от агентства ООН, но вело на сайт израильского правительства. Об этом сообщает Wired.

Кроненфельд обнаружила, что Израиль начал масштабную онлайн-кампанию, целью которой было дискредитировать БАПОР и лишить его финансирования. Эта рекламная атака началась в период, когда Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в причастности к атаке, совершенной ХАМАС в октябре прошлого года. Израильские власти назвали БАПОР «прикрытием для ХАМАС» и призвали правительства, в том числе США, прекратить поддержку агентства.

Кроненфельд и ее команда столкнулись с серьезным вызовом. Израиль, покупая рекламу по запросам, связанным с БАПОР, стремился перенаправить потенциальных доноров на страницу, полную обвинений и недостоверной информации о деятельности агентства. Израильская реклама утверждала, что БАПОР не может обеспечить нейтралитет и не проводит достаточные проверки своих объектов на предмет использования их ХАМАС. Однако, согласно внешним проверкам, агентство проводит регулярные инспекции своих объектов.

Несмотря на усилия Израиля, UNRWA USA удалось собрать более $32 млн в 2023 году, что значительно больше, чем $5 млн, собранные годом ранее. Однако борьба за репутацию и финансирование продолжается. Кроненфельд выражает обеспокоенность тем, что американская общественность может попасть под влияние израильской пропаганды.

Кроме того, Израиль разместил видеорекламу в США через Google, в которой утверждалось, что «БАПОР неразрывно связана с ХАМАС».

Используя почти $1,5 млрд ежегодной помощи, БАПОР обеспечивает образование, питание и медицинскую помощь миллионам палестинских беженцев.